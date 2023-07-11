Маск: У разі провалу українського наступу росія захопить набагато більше території

Маск пошкодував "цвіт української та російської молоді в окопах" і передрік великі втрати під час контрнаступу України.
Як передає Укрінформ, про це він написав у своєму Твіттері.
«Цвіт української та російської молоді вже давно гине в окопах практично без жодних територіальних досягнень. Яка б зі сторін не перейшла в наступ на сильно укріплені позиції, вона втратить набагато більше солдатів. Ба більше, росія перевершує Україну за чисельністю ~4:1, тому навіть за рівних втрат виграє війну на виснаження», — стверджує мільярдер.
За його словами, «у разі провалу українського наступу з великими втратами росія під час контратаки захопить набагато більше території».
Нібито тому «масштабного наступу не було», - написав він.
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