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Маск: У разі провалу українського наступу росія захопить набагато більше території

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Маск пошкодував "цвіт української та російської молоді в окопах" і передрік великі втрати під час контрнаступу України.

Як передає Укрінформ, про це він написав у своєму Твіттері.

«Цвіт української та російської молоді вже давно гине в окопах практично без жодних територіальних досягнень. Яка б зі сторін не перейшла в наступ на сильно укріплені позиції, вона втратить набагато більше солдатів. Ба більше, росія перевершує Україну за чисельністю ~4:1, тому навіть за рівних втрат виграє війну на виснаження», — стверджує мільярдер.

За його словами, «у разі провалу українського наступу з великими втратами росія під час контратаки захопить набагато більше території».

Нібито тому «масштабного наступу не було», - написав він.

Маск
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