ФДМУ виставив на аукціон конфісковану російську компанію

Фонд державного майна України (ФДМУ) виставив на аукціон ТОВ «Інвестагро», що належала росіянину Михайлу Шелкову.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ, передає Укрінформ.

«Фонд держмайна оголосив старт приватизації активів, стягнутих у російських олігархів. 10 серпня ФДМУ проведе на Prozorro. Продажі відкриті торги з продажу аграрної компанії «Інвестагро», яка раніше належала російському мільярдеру, акціонеру титанової корпорації ВСМПО-Авісма Михайлу Шелкову», - йдеться в повідомленні.

Стартова ціна лоту становить 55 млн грн. Гарантійний внесок для участі у торгах – 11 млн грн.

За підсумками 2022 року «Інвестагро» отримала 3,7 млн грн чистого прибутку, у першому півріччі 2023 року - 7 млн грн збитку. Поточна кредиторська заборгованість підприємства становить 17,2 млн грн. У власності компанії перебувають 25 об'єктів нерухомого майна та 12 транспортних засобів. В оренді - 204 земельні ділянки загальною площею майже 1,32 тис. га.