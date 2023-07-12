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ФДМУ виставив на аукціон конфісковану російську компанію

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Фонд державного майна України (ФДМУ) виставив на аукціон ТОВ «Інвестагро», що належала росіянину Михайлу Шелкову.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ, передає Укрінформ.

«Фонд держмайна оголосив старт приватизації активів, стягнутих у російських олігархів. 10 серпня ФДМУ проведе на Prozorro. Продажі відкриті торги з продажу аграрної компанії «Інвестагро», яка раніше належала російському мільярдеру, акціонеру титанової корпорації ВСМПО-Авісма Михайлу Шелкову», - йдеться в повідомленні.

Стартова ціна лоту становить 55 млн грн. Гарантійний внесок для участі у торгах – 11 млн грн.

За підсумками 2022 року «Інвестагро» отримала 3,7 млн грн чистого прибутку, у першому півріччі 2023 року - 7 млн грн збитку. Поточна кредиторська заборгованість підприємства становить 17,2 млн грн. У власності компанії перебувають 25 об'єктів нерухомого майна та 12 транспортних засобів. В оренді - 204 земельні ділянки загальною площею майже 1,32 тис. га.

ФДМУ
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