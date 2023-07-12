Шуренкова: 70% українського бізнесу не задоволені чинною системою оподаткування

70% українського бізнесу не задоволені чинною системою оподаткування, а до тих чи інших схем з "оптимізації" вдаються до 90% підприємств. Такі результати опитування дослідницького агентства InfoSapiens. Їх на пресконференції в Медіацентрі Україна представила експертка агентства Анастасія Шуренкова.

Загалом 56% опитаних вважають, що ефективно працювати і сплачувати всі податки, не вдаючись до оптимізації податкового навантаження, неможливо. Більше таких серед представників мікробізнесу – 58%.

Частка тих, хто однозначно відповів, що робота у їхніх галузях без оптимізації податків все ж можлива, – лише 9%. Ще кожен третій респондент відповів із застереженнями: "так, певною мірою".

Найпоширенішою схемою, згідно з дослідженням, є оптимізація податків на зарплату (податки на фонд оплати праці та єдиний соціальний внесок). Однак доволі часто бізнес вдається і до схем оптимізації податку на прибуток та ПДВ.

Податкова оптимізація – зменшення розміру податкового зобов'язання шляхом цілеспрямованих правомірних дій платника податку, що включають в себе повне використання всіх наданих законодавством пільг, податкових звільнень та інших законних переваг.