Сі Цзіньпін: Ми повинні дотримуватися партійного управління Інтернетом

Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Китай повинен побудувати "твердий бар’єр безпеки" навколо свого Інтернету під наглядом правлячої Комуністичної партії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
В інструкціях, переданих офіційним особам на зустрічі з кібербезпеки в Пекіні йдеться, що Китай повинен наполягати на управлінні, експлуатації та забезпеченні доступу до Інтернету відповідно до закону.
"Ми повинні дотримуватися партійного управління Інтернетом і дотримуватися принципу змусити Інтернет працювати на людей", - сказав Сі Цзіньпін.
Зазначається, що за останнє десятиліття Сі зробив збереження безпеки пріоритетом, і його концепція безпеки охоплює все: від політики та економіки до навколишнього середовища та кіберпростору.
У 2015 році Китай прийняв закон про національну безпеку з ширшою сферою дії, щоб включити кіберпростір. Через рік був прийнятий закон, який містив вимоги щодо перевірки безпеки та зберігання даних на серверах у Китаї.
У 2021 році Китай запровадив правила щодо так званої критичної інформаційної інфраструктури.
Нагадаємо, Пекін прийняв широке оновлення до антишпигунського законодавства, яке забороняє передачу будь-якої інформації, пов’язаної з національною безпекою та розширює визначення шпигунства. Воно вступило в силу 1 липня.
Національний центр контррозвідки та безпеки США заявив, що ці закони надають Пекіну розширені правові підстави для доступу та контролю даних, які зберігаються американськими компаніями в Китаї. Також, будь-які документи, дані, матеріали чи предмети можуть вважатися важливими для національної безпеки Китаю. У зв'язку із цим в Держдепі США попередили про ризики неправомірних затримань у Китаї.
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