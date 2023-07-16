Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Сі Цзіньпін: Ми повинні дотримуватися партійного управління Інтернетом

64

Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що Китай повинен побудувати "твердий бар’єр безпеки" навколо свого Інтернету під наглядом правлячої Комуністичної партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В інструкціях, переданих офіційним особам на зустрічі з кібербезпеки в Пекіні йдеться, що Китай повинен наполягати на управлінні, експлуатації та забезпеченні доступу до Інтернету відповідно до закону.

"Ми повинні дотримуватися партійного управління Інтернетом і дотримуватися принципу змусити Інтернет працювати на людей", - сказав Сі Цзіньпін.

Зазначається, що за останнє десятиліття Сі зробив збереження безпеки пріоритетом, і його концепція безпеки охоплює все: від політики та економіки до навколишнього середовища та кіберпростору.

У 2015 році Китай прийняв закон про національну безпеку з ширшою сферою дії, щоб включити кіберпростір. Через рік був прийнятий закон, який містив вимоги щодо перевірки безпеки та зберігання даних на серверах у Китаї.

У 2021 році Китай запровадив правила щодо так званої критичної інформаційної інфраструктури.

Нагадаємо, Пекін прийняв широке оновлення до антишпигунського законодавства, яке забороняє передачу будь-якої інформації, пов’язаної з національною безпекою та розширює визначення шпигунства. Воно вступило в силу 1 липня.

Національний центр контррозвідки та безпеки США заявив, що ці закони надають Пекіну розширені правові підстави для доступу та контролю даних, які зберігаються американськими компаніями в Китаї. Також, будь-які документи, дані, матеріали чи предмети можуть вважатися важливими для національної безпеки Китаю. У зв'язку із цим в Держдепі США попередили про ризики неправомірних затримань у Китаї.

Сі Цзіньпін, Інтернет
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 16 июля 2023
Суббота, 15 июля 2023
Пятница, 14 июля 2023
Четверг, 13 июля 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об опыте «азиатских тигров»

Может ли Украина или lheubt страны развивающихся экономик повторить экономическое чудо «азиатских тигров» (Ю.Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, позднее – Китай)? Нет.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023