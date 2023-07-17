Reuters: Корея надасть Україні додаткове обладнання для розмінування

Південна Корея надасть Україні додаткове обладнання для розмінування. Про це повідомляє Reuters.
Агентство пише з посиланням на чиновника Південної Кореї, що за підсумками візиту до Києва президента Юн Сук Йоля республіка передасть Україні кошти на розмінування.
"Ми думаємо розширити підтримку міношукачами та обладнанням для розмінування, оскільки попит на них з боку України оцінюється як відчайдушно величезний", – сказала заступник радника з національної безпеки Кім Те Хе.
15 липня президент Південної Кореї Юн Сук Йоль на переговорах з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що його країна збільшить обсяг військової та гуманітарної допомоги, що направляється Україні . Він також сказав, що до Південної Кореї направить Україні "більше військових постачань" після того, як минулого року передала нелетальну допомогу, у тому числі бронежилети та каски.
Агентство зазначає, що Південна Корея є великим експортером зброї, проте поки не надавала допомоги Україні летальною зброєю через побоювання, що це погіршить ділові зв'язки з Росією та можливість взаємодіяти через неї з режимом Північної Кореї.
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