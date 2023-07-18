О перехвате Китаем экономического лидерства у США

Мало что меня так удивляет, как многочисленные прогнозы о приближающемся упадке экономики США, и том, что экономика Китая вот-вот опередит США, после чего уйдет в решительный отрыв. Большая ошибка - считать, что экономика США находится в упадке.

США уже столько раз были «в упадке» - после Кореи, после Вьетнама, после взлета экономики Японии, после 11 сентября, после кризиса 2008г., перед Трампом, после Трампа, после коронавируса. Все в упадке и в упадке, но никак не упадут.

На графике ниже - эффективность/производительность среднего американца и среднего китайца. Экономика США - фабрика по производству инноваций, новых технологий и эффективности. Другой сравнимой даже рядом нет. США будут оставаться «страной в упадке, которая вот-вот отдаст свое лидерство стране A, B, C» куда дольше, чем кажется...