О перехвате Китаем экономического лидерства у США

Мало что меня так удивляет, как многочисленные прогнозы о приближающемся упадке экономики США, и том, что экономика Китая вот-вот опередит США, после чего уйдет в решительный отрыв. Большая ошибка - считать, что экономика США находится в упадке.
США уже столько раз были «в упадке» - после Кореи, после Вьетнама, после взлета экономики Японии, после 11 сентября, после кризиса 2008г., перед Трампом, после Трампа, после коронавируса. Все в упадке и в упадке, но никак не упадут.
На графике ниже - эффективность/производительность среднего американца и среднего китайца. Экономика США - фабрика по производству инноваций, новых технологий и эффективности. Другой сравнимой даже рядом нет. США будут оставаться «страной в упадке, которая вот-вот отдаст свое лидерство стране A, B, C» куда дольше, чем кажется...
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