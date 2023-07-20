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Жовква: Україна вже виконала 13 річних програм на шляху в Альянс

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Річна національна програма (РНП), на яку посилається комюніке Вільнюського саміту НАТО як частину оцінювання прогресу України на шляху в Альянс, не є новим інструментом, Україна виконала вже 13 таких програм.

Про це коментарі Українському Радіо сказав заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, передає Укрінформ.

Посадовець нагадав, що Україна з 2009 року з власної ініціативи почала розробляти, виконувати і звітувати щодо так званих річних національних програм, які були укладені за зразком програм ПДЧ.

"Не маючи "парасольки" ПДЧ, ми фактично виконували ПДЧ. Там було 5 основних розділів, які відображають 5 розділів ПДЧ: це оборона, сектор безпеки, економіка, фінанси. І ми виконували ці програми протягом 13 річних циклів. Остання така річна програма була ухвалена у 2021 році і успішно виконана. А щороку проводилася спільна оцінка українською стороною і штаб-квартирою НАТО. У 2022 році із об'єктивних причин така програма не була схвалена, оскільки розпочалася відкрита агресія росії", – зазначив заступник керівника ОП.

Він також звернув увагу на те, що в комюніке Вільнюського саміту загадувалася адаптована Річна національна програма.

"Саме через те, що нам скасували ПДЧ, РНП не може залишатися в тому громіздкому вигляді, в якому вона була (займала понад 300 сторінок щороку). Відповідно, здійснювалася оцінка кожного із заходів і вона дуже детально прописана. Там якраз і про реформи. І кожен із членів НАТО може підняти ці 13 річних звітів і подивитися на прогрес України, порівняти 2009 і 2021 рік. А потім взяти цифри за 2022 і 2023 рік і подивитися, скільки стандартів НАТО було ухвалено за півтора року відкритої агресії росії проти України — 131. А за весь період до цього, з початку Незалежності і до 2022 року, — 151. От вам динаміка, от вам прогрес", - наголосив посадовець.

За його словами, є декілька важливих компонентів реформ. Зокрема, якщо говорити про демократичні, то їх перелік збігається з рекомендаціями Європейської комісії в межах євроінтеграції України.

"І ми маємо досить позитивну проміжну оцінку виконання цих 7 рекомендацій. Місяць тому ми отримали із 7 рекомендацій дві, як виконані повністю, 4, які демонструють певний прогрес, і одна, яка демонструє відчутний прогрес. Фінальна оцінка нас чекає у жовтні. Є ще час, щоби пройти ці всі рекомендації. Потім, коли ми отримаємо фінальну позитивну оцінку від Європейської комісії, наступним етапом буде розмова про вступ до ЄС. Це нам буде зараховано в межах вступу до НАТО", – наголосив Жовква.

НАТО, Жовква
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