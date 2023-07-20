У Службі зайнятості пояснили, чому виникли затримки у виділенні мікрогрантів на бізнес

Рішення щодо виділення мікрогрантів на бізнес у рамках програми "Власна справа" можуть ухвалюватися довше.
Про це повідомила Державна служба зайнятості.
Затримки називають тимчасовими й повʼязують із великою кількістю охочих отримати мікрогрант. Через те, що в межах одного періоду або хвилі подається багато заявок, рішення ухвалюють з урахуванням рейтингу.
"Тобто, рішення про надання гранту приймається по тих заявках, які набрали максимальну кількість балів у цьому періоді. Якщо ж кількість ухвалених рішень у поточній хвилі перевищує визначений для неї розмір фінансування, то такі заяви автоматично переходять на розгляд до наступного періоду", – йдеться в повідомленні.
"Власна справа": що передбачає програма
Програма "Власна справа" є одним із напрямків урядового проєкту "єРобота", який було запущено в липні 2022 року.
У рамках "Власної справи" українці можуть отримати фінансову підтримку від держави у вигляді мікрогранту розміром від 50 до 250 тис. гривень. Ці кошти можна витратити на:
Заявку на отримання гранту можуть подати майбутні підприємці, діючі ФОП або юридичні особи:
Учасники програми повинні створити щонайменше одне робоче місце й здійснювати діяльність не менше 3 років. Якщо не виконати зобов’язання перед державою, необхідно буде повернути кошти.
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