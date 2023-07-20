Подоляк: Відсутність російського президента на саміті БРІКС свідчить про те, що міжнародне право працює

Відсутність російського президента володимира путіна на саміті БРІКС у Південно-Африканській республіці засвідчить про те, що міжнародне право працює. Про це написав у Twitter радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
"Людина з ордером на арешт, виданим МКС (Гаага), не поїде до ПАР на саміт БРІКС. Незалежно від того, що все ще має статус "президента". Саме так і має працювати міжнародне право", – написав він.
Подоляк зазначив, що сутність основ міжнародного права в тому, що якщо людина, у даному випадку володимир путін, яка вчинила злочин, повинна "озиратися по сторонах" та зрештою опинитися на лаві підсудних.
"Вчинив злочин? Починай озиратися по сторонах. Обмеження будь-яких можливостей, страх пересування, самоізоляція, репутаційний крах. У кінці обов’язкова лава підсудних", – вважає він.
Нагадаємо, президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що путін не відвідає саміт БРІКС, який відбудеться у цій країні 22-24 серпня.
У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна. Членство ПАР в МКС зобов’язує її заарештувати російського лідера, якщо він приїде в країну для участі в саміті БРІКС.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023