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Подоляк: Відсутність російського президента на саміті БРІКС свідчить про те, що міжнародне право працює

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Відсутність російського президента володимира путіна на саміті БРІКС у Південно-Африканській республіці засвідчить про те, що міжнародне право працює. Про це написав у Twitter радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Людина з ордером на арешт, виданим МКС (Гаага), не поїде до ПАР на саміт БРІКС. Незалежно від того, що все ще має статус "президента". Саме так і має працювати міжнародне право", – написав він.

Подоляк зазначив, що сутність основ міжнародного права в тому, що якщо людина, у даному випадку володимир путін, яка вчинила злочин, повинна "озиратися по сторонах" та зрештою опинитися на лаві підсудних.

"Вчинив злочин? Починай озиратися по сторонах. Обмеження будь-яких можливостей, страх пересування, самоізоляція, репутаційний крах. У кінці обов’язкова лава підсудних", – вважає він.

Нагадаємо, президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що путін не відвідає саміт БРІКС, який відбудеться у цій країні 22-24 серпня.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна. Членство ПАР в МКС зобов’язує її заарештувати російського лідера, якщо він приїде в країну для участі в саміті БРІКС.

Подоляк, БРІКС
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