Салліван: США не лише допомагають Україні, а посилюють її на майбутнє

Сполучені штати не лише допомагають Україні озброєнням та військовою технікою для проведення нинішнього контрнаступу, а посилюють її на майбутнє.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив у п’ятницю радник президента США з питань національної безпеки Джейкоб Салліван на Безпековому форумі Aspen, відповідаючи на запитання ведучого щодо постачання Україні винищувачів F-16.

«Ми швидко просуваємося в цьому питання вперед, Україна має бути в змозі справді ефективно управляти цими F-16 і використовувати їх», – сказав він, вказавши на співпраці з союзниками щодо підготовки українських пілотів, а також майбутнього обслуговування літаків.

«Так що ця робота ведеться повним ходом, і ми збираємося працювати якомога швидше, аби мати можливість надати цей потенціал Україні», – додав він.

На переконання Саллівана, «винищувачі важливі для довгострокової оборони та стримувального потенціалу України».

«Таким чином, ми не просто готуємося до контрнаступу сьогодні, ми створюємо сили майбутнього для України завтра. І саме цьому насправді присвячена значна частина цієї роботи», – зазначив він.

Відповідаючи на запитання щодо постачання ракет дальнього радіуса дії ATACAMS, Салліван зауважив, що «британці і французи забезпечили можливість завдання ударів на великі відстані».

«Чи даватимемо ми врешті-решт ATACAMS, вирішуватиме президент (США), – підкреслив радник з нацбезпеки. – Він говорив про це з президентом (Володимиром) Зеленським, вони продовжують цю розмову. І мені шкода вас розчаровувати, але сьогодні в мене немає ніяких оголошень з цього приводу».

За словами Саллівана, протягом 16 місяців війни США «не залишалися статичними», а змінювали свої підходи на різних її етапах. Спочатку допомога зосереджувалася на наданні протитанкових і протиповітряних засобів оборони, на другому етапі війни актуальними були артилерійські потужності. Для контрнаступу потрібна мобільність, зокрема бойові машини піхоти, танки, обладнання для розмінування та військова техніка для прориву, пояснив він.

Також Салліван зауважив, що США, як і кожен член НАТО, «несуть відповідальність за те, щоб думати про реакцію росії, коли ми вирішуємо щось зробити, бо це важливо для нашої безпеки, важливо для глобальної стабільності».

«Це чіткий і систематичний підхід, який ми застосовуємо до питання про допомогу Україні в галузі безпеки на кожному етапі цього конфлікту, яким і надалі керуватиметься президент Сполучених Штатів. І ми пишаємося типом, кількістю й продуктивністю озброєння, розвідувальних та інших форм підтримки, які ми надаємо Україні», – сказав він.

Коментуючи контрнаступ, він зазначив, що ЗСУ належить подолати «багатошарові оборонні споруди, мінні поля та інші перешкоди». Важливо, що Україна володіє значною бойовою міццю, яку вона ще не залучала до бойових дій, наголосив Салліван.

За його словами, українці «намагаються обрати момент, щоб залучити цю бойову силу, коли вона матиме максимальний вплив на полі бою».

США перебувають у тісному контакті з українцями щодо цього.

«Але, зрештою, це рішення, яке вони ухвалять. І саме в той момент, коли вони візьмуть це на себе, ми дійсно побачимо, якими будуть результати контрнаступу», – додав він.

Щодо можливості мирних переговорів України з росією, то Салліван наголосив, що вони мають ґрунтуватися на принципах Статуту ООН, у якому наголошується на недоторканності суверенітету й територіальної цілісності держав.

путін «явно не готовий прийняти таку пропозицію сьогодні», додав він.

За його словами, Україна вирішуватиме, коли і на яких умовах вести переговори («якщо вирішить вести їх»), – і США підтримуватимуть її в цьому.