Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

ICU прогнозує девальвацію гривні до 42,1 UAH/USD у 2024 році

44

Компанія ICU прогнозує зростання ВВП на 5,8% у 2023 році та на 6,4% та девальвацію гривні до 42,1 UAH/USD у 2024 році.

Про це йдеться у матеріалах компанії, передають Українські Новини.

Поточний стан та динаміка української економіки й надалі суттєво перевищують очікування завдяки безперебійним припливам міжнародної фінансової допомоги.

"Приріст ВВП може скласти понад 5% цього року, адже покращення безпекової ситуації значно збільшило позитивні очікування та виробничі плани бізнесу. З боку попиту зростання ВВП підтримується споживанням домашніх господарств. Поступове збільшення реальних доходів населення у поєднанні зі значним зростанням частки доходів, що спрямовується на поточне споживання, роблять витрати домогосподарств потужним двигуном економічного відновлення", - зазначають в ICU.

У той же час повідомляється, що інфляція сповільнюється дуже стрімко та знизиться до 10.5-11.5% до кінця року завдяки поєднанню ряду сприятливих факторів.

Вона надалі залишатиметься в діапазоні 10-13% протягом 2024 року.

Хороші перспективи подальшого послаблення інфляційних ризиків не залишають НБУ іншого вибору, окрім як почати пом’якшувати монетарну політику вже з липня.

"Ми очікуємо зниження облікової ставки до 20% до кінця року", - зазначили в ICU.

НБУ стає все більш схильним до впровадження певної гнучкості в курсоутворенні, щоб ринкові сили допомогли дещо знизити зовнішні дисбаланси.

"Проте ми очікуємо, що НБУ буде готовий перейти до зміни режиму курсоутворення лише наприкінці першого кварталу 2024, тож як мінімум до кінця цього року офіційний курс залишиться на поточному рівні 36.6 грн/дол.", - йдеться у повідомленні.

Виконання державного бюджету загалом йде за планом, а зовнішні кредити та гранти залишаються єдиним джерелом фінансування фіскального дефіциту.

Співвідношення держборгу до ВВП наблизиться до 90% наприкінці року.

Проте м’який графік платежів за ним означає, що високий рівень боргу не створюватиме помітного тиску на ліквідність державних фінансів у наступні кілька років.

ВВП, ICU, девальвація
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 27 июля 2023
Среда, 26 июля 2023
Воскресенье, 23 июля 2023
Суббота, 22 июля 2023
Пятница, 21 июля 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О перехвате Китаем экономического лидерства у США

Мало что меня так удивляет, как многочисленные прогнозы о приближающемся упадке экономики США, и том, что экономика Китая вот-вот опередит США
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об опыте «азиатских тигров»

Может ли Украина или lheubt страны развивающихся экономик повторить экономическое чудо «азиатских тигров» (Ю.Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, позднее – Китай)? Нет.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023