ICU прогнозує девальвацію гривні до 42,1 UAH/USD у 2024 році

Компанія ICU прогнозує зростання ВВП на 5,8% у 2023 році та на 6,4% та девальвацію гривні до 42,1 UAH/USD у 2024 році.

Про це йдеться у матеріалах компанії, передають Українські Новини.

Поточний стан та динаміка української економіки й надалі суттєво перевищують очікування завдяки безперебійним припливам міжнародної фінансової допомоги.

"Приріст ВВП може скласти понад 5% цього року, адже покращення безпекової ситуації значно збільшило позитивні очікування та виробничі плани бізнесу. З боку попиту зростання ВВП підтримується споживанням домашніх господарств. Поступове збільшення реальних доходів населення у поєднанні зі значним зростанням частки доходів, що спрямовується на поточне споживання, роблять витрати домогосподарств потужним двигуном економічного відновлення", - зазначають в ICU.

У той же час повідомляється, що інфляція сповільнюється дуже стрімко та знизиться до 10.5-11.5% до кінця року завдяки поєднанню ряду сприятливих факторів.

Вона надалі залишатиметься в діапазоні 10-13% протягом 2024 року.

Хороші перспективи подальшого послаблення інфляційних ризиків не залишають НБУ іншого вибору, окрім як почати пом’якшувати монетарну політику вже з липня.

"Ми очікуємо зниження облікової ставки до 20% до кінця року", - зазначили в ICU.

НБУ стає все більш схильним до впровадження певної гнучкості в курсоутворенні, щоб ринкові сили допомогли дещо знизити зовнішні дисбаланси.

"Проте ми очікуємо, що НБУ буде готовий перейти до зміни режиму курсоутворення лише наприкінці першого кварталу 2024, тож як мінімум до кінця цього року офіційний курс залишиться на поточному рівні 36.6 грн/дол.", - йдеться у повідомленні.

Виконання державного бюджету загалом йде за планом, а зовнішні кредити та гранти залишаються єдиним джерелом фінансування фіскального дефіциту.

Співвідношення держборгу до ВВП наблизиться до 90% наприкінці року.

Проте м’який графік платежів за ним означає, що високий рівень боргу не створюватиме помітного тиску на ліквідність державних фінансів у наступні кілька років.