У НБУ назвали суму, яку Україна може втратити через припинення зернової угоди

Через припинення зернової угоди експорт аграрної продукції з України за підсумками поточного року може виявитися на 2 млрд доларів меншим, ніж міг би бути.
Про це сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук на брифінгу.
"Наш базовий прогноз базується на припущенні, що зерновий коридор не функціонуватиме під час воєнного стану", – зазначив він.
При цьому у НБУ припускають, що обмеження з боку Євросоюзу щодо експорту сільгосппродукції "будуть діяти до 15 вересня і не будуть продовжені".
Ніколайчук прогнозує, що агроекспортери зможуть вивезти протягом маркетингового року, тобто з липня цього року по червень наступного року, "всю продукцію, спрямовану на експорт".
"Мова йде і про зернові, і про олію, і про іншу сільськогосподарську продукцію… Порівняно зі сценарієм, якщо б у нас функціонував "зерновий коридор", експорт продукції в другому півріччі цього року був би більший на приблизно на 2 млрд доларів", – зазначив він.
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