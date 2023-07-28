Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Підласа розповіла про виконання структурного маяка в рамках співпраці з МВФ

73

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт №9346-1 про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення передбачуваності бюджетної політики та посилення боргової стійкості.

Про це повідомляє голова профільного комітету ВРУ Роксолана Підласа.

Прийнятим законопроєктом передбачено, насамперед:

  • зобов’язати Міністерство фінансів до кожного законопроєкту про внесення змін до закону про держбюджет надавати експертний висновок, який має містити належну інформацію, а також розглядати у Верховній Раді відповідні законопроєкти за наявності висновків Мінфіну про їх підтримку;
  • відновити визначені статтею 52 Бюджетного кодексу умови внесення змін до закону про державний бюджет, залишивши лише в умовах воєнного стану необмежене право на перегляд видатків сектору безпеки і оборони;
  • відновити з 1 січня 2024 року середньострокове бюджетне планування (шляхом складання Бюджетної декларації), що було зупинено у березні минулого року у зв’язку з повномасштабним вторгненням рф;
  • передбачити, що у 2023-2028 роках граничний обсяг державних гарантій, які надаються за рішеннями Кабінету Міністрів, не зможе перевищувати 3% планових доходів загального фонду державного бюджету, а граничний обсяг державних гарантій, які надаються на підставі міжнародних договорів, визначатиметься законом про державний бюджет;
  • відновити у цьому році розробку Стратегії управління державним боргом на 2024-2026 роки (що також зупинено через повномасштабне вторгнення), передбачивши її подання Мінфіном на розгляд Уряду до 25 жовтня 2023 року та затвердження Урядом у місячний строк з дня прийняття закону про державний бюджет на 2024 рік.

Насамкінець депутатка зазначила, що ухвалення законопроєкту №9346-1 означає виконання структурного маяка № 10 в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом, а також запущено виконання маяка № 12.

Нагадаємо, десятки громад звернулися до Кабміну щодо виплати компенсації постачальникам тепла. Для цього уряд просять сприяти внесенню змін до закону про державний бюджет України на 2023 рік. Ці зміни передбачають виділення 36 млрд грн на компенсацію різниці в тарифах і вчасну підготовку до опалювального сезону 2023/2024.

Напередодні Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови, які дозволять провести конкурс із відбору членів наглядової ради "Оператора ГТС України". Як пояснив заступник міністра економіки України Олексій Соболев, призначення наглядової ради є "структурним маяком меморандуму між Україною та МВФ", який треба виконати до жовтня 2023 року, та зобов‘язанням за договором макрофінансової допомоги від ЄС.

Підласа
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 28 июля 2023
Четверг, 27 июля 2023
Среда, 26 июля 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О перехвате Китаем экономического лидерства у США

Мало что меня так удивляет, как многочисленные прогнозы о приближающемся упадке экономики США, и том, что экономика Китая вот-вот опередит США
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об опыте «азиатских тигров»

Может ли Украина или lheubt страны развивающихся экономик повторить экономическое чудо «азиатских тигров» (Ю.Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, позднее – Китай)? Нет.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023