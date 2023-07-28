Підласа розповіла про виконання структурного маяка в рамках співпраці з МВФ

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт №9346-1 про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення передбачуваності бюджетної політики та посилення боргової стійкості.

Про це повідомляє голова профільного комітету ВРУ Роксолана Підласа.

Прийнятим законопроєктом передбачено, насамперед:

зобов’язати Міністерство фінансів до кожного законопроєкту про внесення змін до закону про держбюджет надавати експертний висновок, який має містити належну інформацію, а також розглядати у Верховній Раді відповідні законопроєкти за наявності висновків Мінфіну про їх підтримку;

відновити визначені статтею 52 Бюджетного кодексу умови внесення змін до закону про державний бюджет, залишивши лише в умовах воєнного стану необмежене право на перегляд видатків сектору безпеки і оборони;

відновити з 1 січня 2024 року середньострокове бюджетне планування (шляхом складання Бюджетної декларації), що було зупинено у березні минулого року у зв’язку з повномасштабним вторгненням рф;

передбачити, що у 2023-2028 роках граничний обсяг державних гарантій, які надаються за рішеннями Кабінету Міністрів, не зможе перевищувати 3% планових доходів загального фонду державного бюджету, а граничний обсяг державних гарантій, які надаються на підставі міжнародних договорів, визначатиметься законом про державний бюджет;

відновити у цьому році розробку Стратегії управління державним боргом на 2024-2026 роки (що також зупинено через повномасштабне вторгнення), передбачивши її подання Мінфіном на розгляд Уряду до 25 жовтня 2023 року та затвердження Урядом у місячний строк з дня прийняття закону про державний бюджет на 2024 рік.

Насамкінець депутатка зазначила, що ухвалення законопроєкту №9346-1 означає виконання структурного маяка № 10 в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом, а також запущено виконання маяка № 12.

Нагадаємо, десятки громад звернулися до Кабміну щодо виплати компенсації постачальникам тепла. Для цього уряд просять сприяти внесенню змін до закону про державний бюджет України на 2023 рік. Ці зміни передбачають виділення 36 млрд грн на компенсацію різниці в тарифах і вчасну підготовку до опалювального сезону 2023/2024.

Напередодні Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови, які дозволять провести конкурс із відбору членів наглядової ради "Оператора ГТС України". Як пояснив заступник міністра економіки України Олексій Соболев, призначення наглядової ради є "структурним маяком меморандуму між Україною та МВФ", який треба виконати до жовтня 2023 року, та зобов‘язанням за договором макрофінансової допомоги від ЄС.