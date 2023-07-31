Керівник Запорізької ОВА стверджує, що рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС у межах норми

У ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС рівень води залишається у межах допустимої норми.
Про це повідомив керівник ОВА Юрій Малашко.
Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, коментуючи ситуацію щодо подолання наслідків підриву Каховської ГЕС для Запорізького регіону, зазначив, що у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС наразі рівень води знаходиться в межах допустимої норми.
Також керманич ОВА повідомив, що питна вода в регіоні подається в штатному режимі без перебоїв, а її якість відповідає стандартам.
Щодо самого водосховища, то, за словами Малашко, рівень води в нижньому б’єфі становить 11,85 м, що є нижчим від норми на 2,65 м. Заморних явищ в акваторії Каховського водосховища та на інших ділянках р. Дніпро не виявлено. Ситуація знаходиться на постійному контролі місцевої влади.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023