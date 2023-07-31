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Керівник Запорізької ОВА стверджує, що рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС у межах норми

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У ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС рівень води залишається у межах допустимої норми.

Про це повідомив керівник ОВА Юрій Малашко.

Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, коментуючи ситуацію щодо подолання наслідків підриву Каховської ГЕС для Запорізького регіону, зазначив, що у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС наразі рівень води знаходиться в межах допустимої норми.

Також керманич ОВА повідомив, що питна вода в регіоні подається в штатному режимі без перебоїв, а її якість відповідає стандартам.

Щодо самого водосховища, то, за словами Малашко, рівень води в нижньому б’єфі становить 11,85 м, що є нижчим від норми на 2,65 м. Заморних явищ в акваторії Каховського водосховища та на інших ділянках р. Дніпро не виявлено. Ситуація знаходиться на постійному контролі місцевої влади.

ЗАЕС, Малашко
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