Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Технології

RSS

ГУР: Українські хакери запустили на телефони російських військових моряків «троян»

85

Українські хакери запустили на телефони російських військових моряків «троянську» програму, яка знімає інформацію і перенаправляє її на українські сервери.

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки Міноборони, передає Укрінформ.

“Військових моряків армії окупанта особливим чином привітали з днем вмс рф. Попередньо українські хакери до російських систем масової розсилки повідомлень (рекламний spam).

Таким чином російські моряки, в тому числі командири вмс рф, отримали повідомлення на месенджери Viber, Telegram, WhatsApp. Моряки сердечно дякували за привітання і лише потім відкривали зазначене відео. Саме «привітання» містило відео з атаками на російські військові кораблі, в тому числі на крейсер «москва».

У повідомленнях містилась «троянська» програма, яка знімає інформацію з телефонів та перенаправляє її на українські сервери. На даний час потік інформації, в тому числі конфіденційної, продовжується”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, українські хакери одночасно зламали сервери трьох російських урядових сайтів. В тому числі сайт «євразійського економічного союзу». На них також було розміщеної згадане відео і отримано доступ до закритої інформації, додали у ГУР.

ГУР, Міноборони, хакери
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 31 июля 2023
Воскресенье, 30 июля 2023
Суббота, 29 июля 2023
Пятница, 28 июля 2023
Четверг, 27 июля 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О перехвате Китаем экономического лидерства у США

Мало что меня так удивляет, как многочисленные прогнозы о приближающемся упадке экономики США, и том, что экономика Китая вот-вот опередит США
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об опыте «азиатских тигров»

Может ли Украина или lheubt страны развивающихся экономик повторить экономическое чудо «азиатских тигров» (Ю.Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, позднее – Китай)? Нет.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023