ГУР: Українські хакери запустили на телефони російських військових моряків «троян»

Українські хакери запустили на телефони російських військових моряків «троянську» програму, яка знімає інформацію і перенаправляє її на українські сервери.

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки Міноборони, передає Укрінформ.

“Військових моряків армії окупанта особливим чином привітали з днем вмс рф. Попередньо українські хакери до російських систем масової розсилки повідомлень (рекламний spam).

Таким чином російські моряки, в тому числі командири вмс рф, отримали повідомлення на месенджери Viber, Telegram, WhatsApp. Моряки сердечно дякували за привітання і лише потім відкривали зазначене відео. Саме «привітання» містило відео з атаками на російські військові кораблі, в тому числі на крейсер «москва».

У повідомленнях містилась «троянська» програма, яка знімає інформацію з телефонів та перенаправляє її на українські сервери. На даний час потік інформації, в тому числі конфіденційної, продовжується”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, українські хакери одночасно зламали сервери трьох російських урядових сайтів. В тому числі сайт «євразійського економічного союзу». На них також було розміщеної згадане відео і отримано доступ до закритої інформації, додали у ГУР.