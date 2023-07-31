ГУР: Українські хакери запустили на телефони російських військових моряків «троян»

Українські хакери запустили на телефони російських військових моряків «троянську» програму, яка знімає інформацію і перенаправляє її на українські сервери.
Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки Міноборони, передає Укрінформ.
“Військових моряків армії окупанта особливим чином привітали з днем вмс рф. Попередньо українські хакери до російських систем масової розсилки повідомлень (рекламний spam).
Таким чином російські моряки, в тому числі командири вмс рф, отримали повідомлення на месенджери Viber, Telegram, WhatsApp. Моряки сердечно дякували за привітання і лише потім відкривали зазначене відео. Саме «привітання» містило відео з атаками на російські військові кораблі, в тому числі на крейсер «москва».
У повідомленнях містилась «троянська» програма, яка знімає інформацію з телефонів та перенаправляє її на українські сервери. На даний час потік інформації, в тому числі конфіденційної, продовжується”, - йдеться у повідомленні.
Крім того, українські хакери одночасно зламали сервери трьох російських урядових сайтів. В тому числі сайт «євразійського економічного союзу». На них також було розміщеної згадане відео і отримано доступ до закритої інформації, додали у ГУР.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023