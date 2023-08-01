Ткаченко розповів, чи буде після звільнення працювати у команді президента

Колишній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, чи працюватиме у команді президента Володимира Зеленського одразу після своєї відставки.

Свої плани Ткаченко озвучив в інтерв'ю «ВВС Україна».

За його словами, діалог про його подальшу роботу в команді президента перебуває на паузі з його ініціативи.

«У нас була розмова з цього приводу. Але я сказав: давайте візьмемо тайм-аут, подумаємо», – сказав Ткаченко.

Він зазначив, що йшлося саме про те, щоб залишитися в команді в іншій ролі.

«Але це приватні розмови між мною та прем'єром, Кабміном», – сказав Ткаченко.

На уточнююче питання, про те, що його нібито розглядали на посаду заступника голови Офісу президента, який курирував би гуманітарну сферу, Ткаченко заявив, що «чутки завжди мають присмак недосконалості. У чомусь вони відповідають правді, але дуже неточно. Тому я їх ніколи не коментую».