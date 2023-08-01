Ткаченко розповів, чи буде після звільнення працювати у команді президента

Колишній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, чи працюватиме у команді президента Володимира Зеленського одразу після своєї відставки.
Свої плани Ткаченко озвучив в інтерв'ю «ВВС Україна».
За його словами, діалог про його подальшу роботу в команді президента перебуває на паузі з його ініціативи.
«У нас була розмова з цього приводу. Але я сказав: давайте візьмемо тайм-аут, подумаємо», – сказав Ткаченко.
Він зазначив, що йшлося саме про те, щоб залишитися в команді в іншій ролі.
«Але це приватні розмови між мною та прем'єром, Кабміном», – сказав Ткаченко.
На уточнююче питання, про те, що його нібито розглядали на посаду заступника голови Офісу президента, який курирував би гуманітарну сферу, Ткаченко заявив, що «чутки завжди мають присмак недосконалості. У чомусь вони відповідають правді, але дуже неточно. Тому я їх ніколи не коментую».
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023