Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

«СБУ – ворог №1 для Путіна», - експерт про останні атаки росіян

83

Служба Безпеки України – ворог номер 1 для Володимира Путіна. Тому проти неї спрямовані ракетні і медійні атаки росіян.

Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

«У російських медіа з’явився ворог, якого вони атакують і демонізують найбільше – це СБУ. Причому цілі атаки медійної співпадають із ракетними цілями. Криворукі російські військові намагаються потрапити ракетами в будівлі регіональних управлінь СБУ. Дніпро, Кривий Ріг – це тільки ті випадки, про які ми знаємо», - підкреслює Голобуцький.

На думку експерта, одна з причин атак - успішні удари по кримському мосту. «СБУ стала ворогом №1 для путіна, як то кажуть по сукупності заподіяного. Вдарити намагаються по тому, хто найбільше дошкуляє. Тому ракетні та медійні атаки – очевидне визнання заслуг Служби», - вважає експерт.

Політолог назвав топ-5 причин, які зробили СБУ російським ворогом №1. «1) СБУ проводить спецоперації, які змінюють хід війни на користь України; 2) Вартість російської техніки, яку знищили підрозділи СБУ з початку війни – більше мільярда доларів; 3) Під час війнивикрили понад 2 тисзрадників та більше 300 кадрових агентів російських спецслужб; 4) Вперше в історії держави почалась очистка України від «агентів в рясах»; 5) Довіра людей – на рекордному рівні за весь період незалежності», - перераховує Голобуцький.

Нагадаємо раніше, голова СБУ Василь Малюк підтвердив, що і другий підрив Кримського Мосту здійснила саме Служба Безпеки.

СБУ, путін, Голобуцький
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 1 августа 2023
Понедельник, 31 июля 2023
Воскресенье, 30 июля 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О перехвате Китаем экономического лидерства у США

Мало что меня так удивляет, как многочисленные прогнозы о приближающемся упадке экономики США, и том, что экономика Китая вот-вот опередит США
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об опыте «азиатских тигров»

Может ли Украина или lheubt страны развивающихся экономик повторить экономическое чудо «азиатских тигров» (Ю.Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, позднее – Китай)? Нет.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023