Шмигаль: Послуга єЧерга стане доступна на всьому західному кордоні

Після тестування єЧерги для автобусів на ПП «Ягодин – Дорогуськ» послуга стане доступна на всьому західному кордоні.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду, передає Укрінформ.

«Розвиваємо систему єЧерга, яка вже працює для вантажних авто. Тепер вона буде доступна для рейсових автобусів. Відучора сервіс працює в тестовому режимі на україно-польському пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ». Після цього послуга буде доступна на всьому західному кордоні», - сказав Шмигаль.

За його словами, влада відновлює та розширює логістику до західних кордонів. Тиждень тому через річку Прут на кордоні з Румунією відкрили рух одним із найдовших тимчасових мостів. Він зведений на заміну аварійному.