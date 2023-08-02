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Newsweek: Атаки на москву могли бути здійснені за допомогою українських дронів "Бобер"

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Нові атаки на москву могли бути здійснені за допомогою українських дронів-камікадзе "Бобер" (Beaver).

За словами аналітиків, БПЛА "Бобер" загалом схожі на іранські дрони Shahed, якими рф атакує Україну. Таку думку висловили у статті американського видання Newsweek.

"Судячи з наявних зображень і відео, безпілотники, які атакували москву, за вагою та розміром схожі на Shahed, хоча розмах їхніх крил трохи більший", – зауважив старший науковий співробітник лондонського дослідницького центру Royal United Services Institute Джастін Бронк.

Повідомляється, що БПЛА має запас ходу понад 1000 км.

За словами британського експерта з безпілотників Стіва Райта, експерти описують "Бобер" як літак типу "качка" з невеликою передньою частиною основного крила, що надає йому "дуже характерну форму". Він літає повільно, з очевидним акцентом на дальність.

Аналітики зазначають, що подібні безпілотники або, принаймні, складові частини конструкції "Бобра", існують роками. Хоча немає жодних ознак того, що саме цей БПЛА використовувався до повномасштабного російського вторгнення.

Цей конкретний тип безпілотного літального апарату також не спостерігався на інших теренах бойових дій, додають у виданні.

Наразі незрозуміло, наскільки добре безпілотники "Бобер" здатні справлятися з навігаційними перешкодами та справляються з широкомасштабним захистом радіоелектронної боротьби, встановленим у москві та навколо неї, сказав Бронк.

Райт додав, що "Бобер" може бути вразливим до радіоелектронної боротьби, але для оператора буде "великою перемогою", якщо хоча б один або два безпілотника уникнуть захисту.

Експерт припустив, що в майбутньому, як і у випадку з Shahed, "Бобрів", ймовірно, використовуватимуть у набагато більших "роях" для подолання російської ППО.

За його словами, останні атаки на москву мають радше психологічний, ніж практичний ефект і мають на меті перенести війну до російської столиці.

Зазначимо, що офіційно українська сторона не підтверджує і не спростовує свою причетність до атак дронів на москву.

БПЛА, Бронк
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