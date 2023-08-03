Справу стрєлкова-гіркіна засекретили, - ЗМІ

У рф слідство вирішило засекретити справу ігоря "стрєлкова". Про це росЗМІ розповів адвокат олександр молохов, передає УНН.
Інформація про засекречення справи - єдине, що може повідомити молохов.
Юрист відмовився від коментарів, пославшись на дану їм підписку про нерозголошення відомостей, що становлять "державну таємницю".
російські телеграм-канали та ЗМІ повідомили про затримання ігоря "стрєлкова" гіркіна у москві. Згодом московський суд арештував колишнього ватажка бойовиків "днр" на два місяці.
ігор "стрєлков" гіркін - колишній польовий командир "днр". У листопаді минулого року Окружний суд Гааги визнав його винним у збитті рейсу MH17 на сході України у 2014 році та засудив до довічного ув'язнення.
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