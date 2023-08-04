Блінкен закликав країни ООН змусити москву припинити зловмисні дії щодо блокування експорту зерна

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав усі країни ООН виступити з об’єднаною позицією та змусити москву припинити зловмисні дії щодо блокування експорту українського зерна.

Про це він заявив у четвер під час виступу в Раді Безпеки ООН, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Кожен член цієї Ради, кожен член ООН повинен сказати москві: досить! Досить використовувати Чорне море для шантажу, досить ставитися до найбільш вразливих народів у світі як до важеля тиску, досить виправдовувати безрозсудну війну!», - наголосив державний секретар США.

Він нагадав, що росія намагалася виправдати свій вихід із Чорноморської зернової ініціативи заявами про те, що міжнародні санкції начебто обмежували експорт її сільгосппродукції. Насправді ж, після виходу з ініціативи рф експортувала більше зерна за вищими цінами, ніж будь-коли раніше, підкреслив глава американської дипломатії.

«І якою була відповідь рф на страждання й обурення світу? Бомбардування українських зерносховищ, мінування входів у порти, погрози атакувати будь-яке судно в Чорному морі, незалежно від його прапора, незалежно від його вантажу»,- наголосив держсекретар США.

Він ще раз підкреслив необхідність докласти спільних зусиль, щоб змусити росію припинити її безрозсудну політику.