Енергоатом вивів з ремонту атомний блок на 15 днів раніше

5 серпня о 8:30 черговий енергоблок-"тисячник" однієї з АЕС був підключений до енергомережі після планового ремонту. Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Відтак об'єднана енергосистема України "зміцнилася" додатковими 1000 МВт електроенергії", – йдеться у повідомленні.

Атомний блок вивели з ремонту на 15 днів раніше, додали у Міністерстві енергетики.

"Це важливо, адже саме атомна енергетика забезпечує стабільність енергосистеми та генерує більш ніж половину необхідної енергії. Працівники всіх видів генерації та розподільних мереж працюють 24/7, щоб вчасно підготувати енергосистему до зими", – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Зазначається, що генерація електроенергії покриває споживання. Ремонтна кампанія триває.