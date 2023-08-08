Енергоатом: Четвертий енергоблок ЗАЕС не ремонтується та несе загрозу

Четвертий енергоблок Запорізької АЕС, який перебуває у стані гарячого зупину, продовжує працювати на 280 градусах Цельсія, але не ремонтується. Через це він несе загрозу.
Про це під час прес-конференції розповів голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, інформує УНІАН.
За його словами, в усьому світі є регламенти і правила: як потрібно перевіряти обладнання та як ремонтувати, але цього всього з боку окупантів не робиться.
"Четвертий енергоблок у гарячому зупині несе загрозу. Його обладнання не ремонтується, але продовжує працювати. А працює блок на 280 градусах Цельсія. З технічної точки зору обладнання, яке вони тримають довгий період під тиском, - це небезпечно", - розповів він.
Нагадаємо, що експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вдень 3 серпня нарешті отримали доступ до дахів 3 і 4 енергоблоків.
А минулого місяця команда МАГАТЕ побачила декілька протипіхотних мін, які перебували в зоні обмеженого доступу, куди не може дістатися обслуговуючий персонал станції.
Раніше російські окупанти охолодили п'ятий енергоблок ЗАЕС після переведення в гарячий зупин четвертого блоку.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023