Енергоатом суттєво скоротив обсяги виробництва і реалізації електроенергії

За підсумками 2022 року і першого півріччя 2023 року ДП «НАЕК «Енергоатом» скоротило обсяги виробництва і реалізації електроенергії на чверть.
Про це повідомив віцепрезидент держпідприємства Хартмут Якоб, передає Укрінформ з посиланням на Енергоатом.
Представник компанії зауважив, що через зменшення промислового споживання електричної енергії в країні більше ніж у два рази з початком повномасштабного вторгнення, окупацію ЗАЕС, систематичне пошкодження мережевої енергетичної інфраструктури Енергоатом скоротив обсяги виробництва та реалізації електроенергії.
Зокрема, відпуск електроенергії за 2022 рік зменшився на 26,3% (20,7 млрд кВт-год) від Прогнозного балансу електроенергії ОЕС України від 11.11.2021 року, а відпуск електроенергії у першому півріччі 2023 року скоротився на 25,6% (8,1 млрд кВт-год) до показників минулого року.
Водночас споживання електроенергії населенням, за даними постачальників універсальних послуг, зменшилось лише на 11%, що призвело до збільшення питомої ваги вартості послуги ПСО в доході компанії.
«На сьогодні компанія покриває близько 90% обсягів фінансового навантаження, необхідного для виконання ПСО, попри значне скорочення прибутковості в умовах війни», - зазначив Якоб.
Скорочення обсягів виробництва і реалізації, своєю чергою, спричинило падіння надходжень коштів на рахунки компанії, дефіцит фінансів, необхідних для оплати послуги ДП «Гарантований покупець» із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів, появу взаємних неплатежів між учасниками ринку ПСО, а також накопичення боргів.
Попри всю складність поточної економічної ситуації, в Енергоатомі запевнили, що буде зроблено все необхідне для виконання завдання зі 100% використання доступної атомної потужності протягом наступного осінньо-зимового періоду 2023-2024 років.
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