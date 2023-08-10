Експерт прокоментував блокування експорту зерна морем та суходолом

Блокування низкою країн ЄС шляхів для експорту продукції українського АПК суходолом та блокування водних шляхів з боку рф є рівнозначними у питанні наслідків. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН озвучив голова Аграрного союзу України Геннадій Новіков.

“Один ворог перекрив портові можливості, а інші друзі перекрили сухопутні коридори. Дія з точки зору наслідків однакова. Дія однозначно негативна”, — підкреслив експерт.

Говорячи безпосередньо про заяву міністра сільського господарства Польщі Роберта Телюса про те, що Польща зачинить кордон з Україною самостійно у разі, якщо Європейська комісія відмовиться продовжити ембарго на імпорт українських зернових після 15 вересня, Геннадій Новіков зазначив, що через співвідношення внутрішніх потреб України та обсягами врожаю вартість українського збіжжя буде й далі зменшуватися.

“У нас, умовно кажучи, при внутрішній потребі держави десь близько 20 млн тонн збіжжя ми збираємо, умовно, 50 млн тонн. Що буде, якщо на внутрішньому ринку буде 50 млн продавців й тільки 20 млн покупців? Очевидно, що ціни обваляться, хоча вони й так обвалилися далі начебто не має куди”, — пояснив голова Аграрного союзу України.