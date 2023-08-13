Польща створила військову оперативну групу для проведення операції Rengaw неподалік кордону з білоруссю

Про створення військової групи для проведення операції Rengaw поблизу польсько-білоруського кордону повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час візиту на базу в Ярилувці в Підляському воєводстві 12 серпня, повідомляє польське видання Pap.
«Я вирішив створити військову оперативну групу для проведення операції Rengaw неподалік кордону з білоруссю. Метою операції є підготовка Війська Польського у Підляському воєводстві поблизу кордону, а також створення резервів у разі погіршення ситуації», – заявив Блащак.
За словами міністра, метою операції є стримування та невідкладна реакція на загрозу безпеці у разі потреби.
Блащак також оцінив поточну ситуацію на кордоні з білоруссю як тривожну.
«Ми спостерігаємо тривалий тиск на польський кордон, спроби нелегального перетину кордону мігрантами, яких заохочує білоруський режим. Безперечно, що білоруський режим співпрацює з Кремлем. Ця акція спрямована проти Польщі з метою дестабілізації нашої країни», - наголосив Блащак.
Міністр оборони нагадав, що під командуванням прикордонних військ проводиться операція Gryf, метою якої є закриття кордону з Білоруссю. Планується, що у ній візьмуть участь до 4 тис. солдатів польської армії.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023