Гріндяну: Румунія подвоїть свої потужності для транзиту зерна з України

Міністр транспорту та інфраструктури Румунії Сорін Гріндяну заявив, що Румунія в найближчий період подвоїть свої транзитні потужності для зерна з України - з двох млн тонн на місяць до чотирьох млн тонн.
Про це повідомляє Romania-Insider.
За його словами, для цього передбачені морські, а також залізничні шляхи.
Як зазначив Гріндяну, Сулинський канал є єдиною альтернативою для морського транспорту.
Міністр пообіцяв "оптимізувати" (в рамках фінансованого ЄС проєкту вартістю 18 млн євро) використання Сулинського каналу, де розташовані дунайські порти України.
У середньостроковій перспективі йдеться про інвестиції в один мільярд євро у залізничне сполучення порту Констанца та більше інвестицій у проєкти дорожньої та залізничної інфраструктури, які є критично важливими для післявоєнної відбудови України.
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