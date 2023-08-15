Rheinmetall підтвердив передачу Україні БпЛА нового покоління Luna NG

Німецький збройовий концерн Rheinmetall підтвердив передачу Україні передових розвідувальних БпЛА нового покоління Luna NG до закінчення 2023 року. Поставка буде здійснюватись від уряду Німеччини, інформує УНН з посиланням на повідомлення Rheinmetal.
“Безпілотний апарат ближньої розвідки наступного покоління» (LUNA NG) тепер буде розміщено в Україні. У поточному 2023 році Дюссельдорфська технологічна група від імені Федеративної Республіки Німеччина поставить Збройним Силам України систему для повітряної розвідки”, - йдеться у заяві.
Безпілотна авіаційна система LUNA NG — це складна система, яка складається з наземної станції управління, декількох безпілотних літальних апаратів, стартової катапульти, додаткового обладнання захисної сітки для приземлення та обладнання для швидкого ремонту. Усі компоненти системи завантажуються на вантажівки HX із системами зарядки зі змінним кузовом від Rheinmetall MAN Military Vehicles.
БПЛА LUNA NG має аеродинамічну, надлегку і дуже стабільну конструкцію, яка забезпечує час польоту понад дванадцять годин. Завдяки радіусу дії каналу передачі даних із використанням додаткового обладнання SatCom він має розвідувальну здатність у кілька сотень кілометрів із достатнім часом перебування над місцем події.
Система LUNA NG, яка зараз введена в експлуатацію для України, є частиною великого пакета допомоги, який федеральний уряд запустив для країни в липні 2023 року. Бундесвер представляє безпілотну розвідувальну систему LUNA NG з мінімальними налаштуваннями як новий розвідувальний безпілотник "HUSAR".
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