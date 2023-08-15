Карандєєв: Долю музею Голодомору мають вирішити громадяни України, а не влада

Президент Зеленський ветував виділення понад пів мільйону гривень на добудову музею Голодомору, проте долю музею мають вирішити громадяни України, а не влада. Про це заявив виконувач обов’язків голови мінкульту Ростислав Карандєєв, передає кореспондент «Главкома».
«Сума, яка передбачена в бюджеті (на добудову музею – «Главком»), сприймається неоднозначно. Тут право за людьми, за тими, хто небайдужий до цієї ситуації, сказати своє слово. Зараз той момент, коли влада не може чинити так, як їй захочеться», – заявив Карандєєв.
Він додав, що при владі знаходяться люди, які «завжди високо себе оцінюють».
«Зараз ситуація, коли не влада має нав’язувати суспільству своє бачення. Це ситуація, коли треба прийти до суспільства і спитати. Спочатку внести пропозицію, отримати оцінку, а лише потім прийняти рішення», – коментує Карандєєв долю музею.
За його словами, найближчим часом у музеї необхідно проаналізувати, чи повністю проведені роботи по водовідведенню, чи проведені роботи по герметизації на випадок дощів, тобто мінімізувати потреби у витратах, щоб довести роботи до логічного завершення.
Розпочате у 2008 році будівництво Меморіального комплексу пам’яті жертв Голодомору закінчено не було. У 2009 році збудували лише першу чергу. Будівництво другої черги музею розпочали у 2017 році, його планують завершити у 2023 році.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023