Німеччина пропонує щорічно виділяти Україні допомогу у розмірі 5 млрд євро

У Німеччині запропонували щорічно виділяти Україні допомогу у розмірі 5 млрд євро.
Про це заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.
Лінднер попередньо розраховує на фінансову допомогу Україні в розмірі п'яти мільярдів євро на рік.
Допомога Німеччини для України
Німеччина є одним із лідерів серед країн, які надають українським військам допомогу.
Зокрема, Берлін надав кілька видів артилерії, танки Leopard старішої і нової модифікації, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.
У пакеті допомоги від 9 серпня Німеччині передала Україні ще дві пускові установки ЗРК Patriot.
При цьому 17 серпня Німеччина передала Україні пускові установки для посилення протиповітряної оборони та переносні радари.
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