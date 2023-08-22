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Washington Post: Касетні боєприпаси допомагають ЗСУ стримувати наступ ворога

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Касетні боєприпаси допомагають ЗСУ стримувати наступ ворога на Куп'янському та Лиманському напрямках. Про це пише The Washington Post з посиланням на українських артилеристів на Харківщині.

За словами військових, касетні снаряди не можуть вразити російські війська, які ховаються в окопах. Проте вони становлять небезпеку для незахищених піхотинців, які наступають.

«Головна перевага в тому, що противник тепер дуже боїться йти на штурм», – розповідає військовослужбовець.

Зазначається, що російські підрозділи, що наступають з бронетехнікою та піхотою, зупиняють свій наступ вперед, аби дозволити військам сховатися від осколків, які рикошетять. Тепер окупанти впізнають касетні бомби за свистом, який вони видають, прямуючи у їхній бік.

Аналітики наголошують, що цей потенціал особливо важливий з точки зору стримування наступу рашистів у районі Лимана та Куп'янська. москва змушує Україну захищати міста на Харківщині у той час, коли Києву потрібні солдати для контрнаступу на півдні. Тож наявність зброї, яка уповільнює просування росії, дозволяє Україні зберігати сили.

ЗСУ, касетні снаряди
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