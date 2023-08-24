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Дробович: Будівництво Національного військового меморіального кладовища у Гатному має розпочатися восени 2023 року

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Будівництво Національного військового меморіального кладовища (НВМК) у Гатному Київської області має розпочатися восени 2023 року.

Про це заявив очільник Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, є завдання в найкоротші терміни відкрити для поховань перший сектор (щонайбільше за один рік).

«Для кладовища підшуковували місце. Називалася і Лиса гора, і Биківня. Додаткове дослідження і перевірка місця показали, що на пошукові роботи там може піти 12-18 місяців (там є місця поховань жертв сталінських репресій). Це дуже затягує будівництво цвинтаря», – зазначив Дробович.

Попередньо стало відомо, що НВМК має бути близько 300 га. Якщо робити цвинтар у Биківні зі всіма відступами та буферними зонами, тоді там залишиться близько 45 га. Цей варіант відкинули, тому що це мала площа для кладовища.

З цієї причини вирішили повернутися до попереднього напрацювання. Йдеться про ділянку біля Віти Поштової, Південного цвинтаря. Там є понад 200 га землі, пояснив Дробович.

Дробович
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