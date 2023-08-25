Лідери БРІКС ухвалили рішення запросити шість країн до блоку

Лідери БРІКС ухвалили рішення запросити Аргентину, Єгипет, Іран, Ефіопію, ОАЕ і Саудівську Аравію стати членами блоку.

Про це заявив президент ПАР Сиріл Рамафоса, передає Reuters.

У четвер, 24 серпня, стало відомо, що група країн БРІКС вирішила запросити Аргентину, Єгипет, Іран, Ефіопію, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати стати новими членами блоку. Дебати щодо розширення тривали протягом триденного саміту в Йоганнесбурзі, адже це перше запрошення до блоку з 2010 року.

У виданні відзначають, що рішення спрямоване на посилення впливу блоку, який пообіцяв відстоювати так званий «Глобальний Південь».

Розширення може також відкрити шлях десяткам зацікавлених країн, які прагнуть вступу до БРІКС, у той час, коли геополітична поляризація стимулює зусилля Пекіна та москви перетворити блок на життєздатну противагу Заходу.