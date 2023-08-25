Економічні санкції є обраним Заходом способом тиску на росію через агресивну війну в Україні. Але поки вони не дали належного ефекту, а російська економіка зростає швидше очікуваного.

Глава МЗС Німеччини розчарована ефектом санкцій проти росії. Із такою заявою Анналена Бербок виступила в інтерв'ю для книги Стефана Ламбі «Надзвичайна ситуація. Управління під час війни», але її колега, голова парламентської фракції партії «Зелених» втрутилася і пояснила позицію Німеччини щодо санкцій. Про це пише видання NTV.

«Насправді економічні санкції мали мати економічні наслідки. Але це не так. Тому що логіка демократій не працює в автократіях», – сказала Бербок. – Ми побачили, що з цією війною не можна покінчити за допомогою раціональних рішень, раціональних заходів, вжитих у цивілізованих урядів».

Глава МЗС ФРН також нарікала, що Берлін надто пізно став надавати підтримку Києву. «Можливо, нам варто було б раніше поїхати в Україну з кількома людьми, як частини цього уряду», – сказала вона. Видання пише, що економічні санкції також є важливим політичним сигналом, який підкреслює єдність усіх держав, які спільно ввели ці санкції.

Голова парламентської фракції партії «Зелених», членом якої є Бербок, Катаріна Дроге наголосила, що Бербок не мала на увазі, що розчарована політикою санкцій, а лише тим, що вони не мали швидкого економічного ефекту. «Санкції вже чинять тиск на росію, але їх не можна розглядати як ефективний інструмент, який негайно покладе край війні», – заявила Дреге. «Звичайно, нам би хотілося, щоб вони мали ще більший і швидший ефект, але росія змогла себе дещо стабілізувати, особливо за рахунок експорту сировини», – продовжила вона.