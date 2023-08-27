Трюдо: Країни "Великої сімки" підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно

Країни "Великої сімки" підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно, але рф не повинна перемогти, заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"Ми завжди знали, що це буде довгий процес. Звичайно, судячи з розмов, які ми провели в G7 і НАТО, ми готові до війни, яка триватиме стільки, скільки буде потрібно, тому що ми не можемо і не повинні дозволити росії перемогти", – сказав Трюдо в інтерв'ю виданню Bloomberg.

Трюдо зробив ці коментарі під час інтерв'ю про канадську Арктику в кулуарах Сьомої асамблеї Глобального екологічного фонду у Ванкувері.

Вторгнення росії в Україну призвело до посилення геостратегічного ентузіазму до глобальної Арктики. Коли Швеція приєднається до Організації Північноатлантичного договору, росія буде єдиною арктичною державою, яка не є її членом.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на необхідності виділення союзниками менше 2% ВВП на оборону. Канада не робить цього, але також стверджує, що деякі з її вкладів у безпеку, наприклад, її берегової охорони не враховуються в розрахунках.