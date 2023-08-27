Подоляк: «Таємна» нарада Залужного була секретом тільки для медіа

«Таємна» нарада головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного була секретом тільки для медіа.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, передає Укрінформ із посиланням на NV.ua.

«Це секретна нарада для медіа. Залужний активно спілкується з представниками Міністерств оборони або Генштабів наших партнерів. Практично щодня», — повідомив Подоляк.

За його словами, такі наради існують, тому що треба постійно вносити корективи щодо тактики і стратегій, дивитися, що робить росія, і пояснювати партнерами, що потрібно Україні, чи можуть військові очікувати на додаткові ракети, на додаткову фронтову ППО або навіть на F-16.

«Ці консультації постійно тривають. Тим паче, вони йдуть із нашими партнерами зі США та Великої Британії. Але про що саме вони йдуть, ми в ефірі це обговорювати не будемо», — наголосив радник.