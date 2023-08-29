Financial Times: В Європі спостерігається гостра нестача води

Посухи та неправильна політика щодо водопостачання призводять до гострої нестачі води в Європі, яка в майбутньому лише посилиться. Про це 27 серпня повідомила газета Financial Times.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), кількість та інтенсивність посух у країнах ЄС "різко зросли" з 1976 по 2006 рік, а площі постраждалих від них територій збільшилися майже на 20%.

Ще у 2020 році Інститут світових ресурсів (WRI) прогнозував, що попит на прісну воду до 2030 року перевищить наявні запаси на 56%.

Однак, посуха - не єдиний чинник, що призводить до дефіциту водних ресурсів. Звикнувши до прохолодних зим і достатньої кількості опадів, європейські політики мало замислювалися про водопостачання.

"Більшість (водних) режимів у Європі є спадщиною часів достатку. Тепер їх потрібно реформувати", - наголосив представник Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Ксав'є Лефльов.

Крім того, проблема не обмежується найпосушливішими землями Європи.

"Поєднання місцевого регулювання водопостачання, дірявих труб та екстремальної погоди перетворюють навіть найвологіші частини Європи, такі як Польща чи Німеччина, на зони "водного стресу"",- пише газета.

За даними екологічної організації EurEau, у середньому країни ЄС втрачають близько 25% питної води через погані трубопроводи. У Римі, наприклад, цей показник досягає 42%, оскільки система водопостачання в деяких кварталах міста збереглася ще з часів Римської імперії.

При цьому оптимальний рівень втрат за словами Лефлєва, становить приблизно 10%.

Як зазначають в ОЕСР, усі країни ЄС, окрім Німеччини, "мають збільшити щорічні витрати на водопостачання більш ніж на чверть", щоб уникнути масштабної втрати водних ресурсів.

При цьому тарифи на воду, які залишаються значно нижчими за вартість електроенергії, неминуче зростуть, а вжиття нових заходів буде утруднено процедурами їх узгодження на місцевому, національному та загальноєвропейському рівні, вказує FT.