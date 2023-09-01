Маляр: зс рф застосовують обмеження у продовольчому забезпеченні для покарання особового складу

росія зіштовхнулася з проблемою логістики та запровадила обмеження на постачання продовольчих товарів своїм військовим на окупованих територіях України.

Про це у Telegram повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, окупанти, які перебувають на Сватівському напрямку, отримали розпорядження, що з вересня 2023 року буде припинено продовольче забезпечення особового складу підрозділів, дислокованих на території цього району.

«Показово, що застосування обмежень у продовольчому забезпеченні для покарання особового складу стало однією з характерних особливостей проведення так званої спеціальної військової операції зс рф в Україні», – зауважила Маляр.

Також відомо, що у серпні цього року неподалік від Покровська Запорізької області понад 50 російських військових утримували у “зиндані” (викопаній глибокій ямі) за відмову брати участь у бойових діях. Окупантів годували один раз на добу невеликими порціями їжі.

Маляр зауважила, що росія використовує подібні способи для покарання місцевих жителів на окупованих територіях. Їх карають за порушення комендантського режиму або під будь-яким іншим надуманим приводом.

Окрім цього, зафіксовано, що до Донецька масово прибувають мобілізовані на території росії особи.

Більшість із них – це трудові мігранти з колишніх радянських республік, які виїхали на заробітки до рф та отримали російські паспорти.

«Зі слів зазначених осіб, їх фактично силоміць, під конвоєм доставили на територію України. Наразі їх утримують під вартою у будинках, власників яких депортовано до росії. Запас сухих пайків, отриманих мобілізованими, практично закінчився, іншого продовольчого забезпечення до прибуття до бойових підрозділів для них не передбачено», – повідомила Маляр.