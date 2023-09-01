Газовий бізнес газпрому у першому півріччі поточного року виявився збитковим

За підсумками першого півріччя 2023 року газовий бізнес газпрому став збитковим. Це сталося уперше з часів пандемії коронавірусу і вдруге за останні 25 років, повідомив коммерсант після аналізу звітності газпрому.

Вказано, що причиною такого стану справ у компанії стало різке падіння виручки від експорту газу. Також вплинуло і скорочення транспортування газу газотранспортною системою укупі зі зростанням потужностей самої системи після введення газопроводів, що так і не запрацювали, для Північного потоку-2.

"Різке падіння виручки від експортних продажів газу на тлі зростання витрат і капітальних вкладень призвели до того, що газовий бізнес газпрому – кореневий елемент діяльності групи – у першому півріччі виявився збитковим", – зазначає видання.

Також прогнозується, що стан справ у газпромі, найімовірніше, погіршуватиметься у міру подальшого зниження цін на газ у Європі.

Монополіст 28 серпня розкрив звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (мсфз) і бухгалтерську звітність за російськими стандартами звітності (рсбо). Згідно з останньою, чистий збиток головної компанії за підсумками першого півріччя становив 255 млрд рублів.

За мсфз група газпром отримала 296 млрд рублів прибутку, однак фактично цей показник було забезпечено виключно нафтовим бізнесом – газпром нафтою, яка заробила в першому півріччі 304 млрд рублів прибутку.

Виручка пат газпром впала на 65%, до 2,74 трлн рублів, зокрема виручка безпосередньо від продажу газу впала в 2,1 раза – до 1,7 трлн руб.

При цьому газпром більше не розкриває свою середню експортну ціну, а також обсяги експорту газу. За оцінкою ЗМІ, експорт до Європи в першому півріччі міг становити близько 16,1 млрд кубометрів, до Туреччини – 9 млрд кубометрів, до Китаю – 11,1 млрд кубометрів.