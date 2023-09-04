Блащак: Найкращою відповіддю на спроби путіна відновити російську імперію є зміцнення польської армії

Найкращою відповіддю на спроби росії відбудувати імперію є зміцнення польської армії.
Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, який в неділю взяв участь у складанні присяги військовослужбовців 13-ї сілезької бригади тероборони в Бєруні на півдні Польщі, передає кореспондент Укрінформу.
“Ми живемо у важкі часи. путін вирішив відновити російську імперію. російська імперія завжди загрожувала свободі народів, які живуть по сусідству з росією. Найкращою і єдиною відповіддю на ці погрози є зміцнення польської армії”,- заявив Блащак.
Він додав, що цей процес включає збільшення чисельності та оснащення польських військових сучасною зброєю.
Міністр подякував тим військовослужбовцям бригади, які несли і продовжують нести службу на кордоні з білоруссю.
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