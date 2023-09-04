Санду: У Молдовагаз немає боргів перед газпромом

Молдова замовила аудиторську перевірку для виявлення боргу перед російським "газпромом" у розмірі 800 млн доларів. За її результатами, боргу компанії "Молдовагаз" не виявили.

Про це заявила президент Молдови Майя Санду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Відомості".

Офіційну заяву про результати аудиту, який провели іноземні фахівці, уряд Молдови зробить наступного тижня.

Санду заявила, що на переговорах із "газпромом" перед зимовим сезоном 2021 року російська сторона вирішила не продовжувати контракт "в останній момент", а москва хотіла "швидко обдурити" молдовську делегацію.

"Це ще невідомо публіці, але наступного тижня наш уряд вийде і скаже, що ми найняли міжнародну компанію, яка зробила аудит і сказала, що в нас немає жодних боргів (перед "газпромом", - ред.) у 800 млн доларів. Хотіли швидко обдурити. Залишили нас без газу. Зима на носі", - сказала президент Молдови.

Нагадаємо, в російському "газпромі" заявили, що борг "Молдовагазу" за поставлений газ нібито становить 433 млн доларів, а з урахуванням прострочення платежів - 709 млн доларів.

Уряд Молдови вирішив провести незалежний аудит, щоб уточнити цю цифру. Перевірка торкнулася як дочірніх компаній підприємства, так і юридичних осіб, прямо або побічно пов'язаних із газовою сферою.

Аудит завершився в липні.