Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив про те, що Відень почав ставати менш залежним від російського газу ще минулого року.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв'ю суспільному мовнику ORF.

Канцлер виправдав продовження постачання газу з рф, серед іншого, відсутністю альтернатив. За його словами, хоча російський газ не дешевший, ніж з інших країн, трубопровідна система створює великі проблеми.

"Ми працюємо над розширенням постачання з Італією та Німеччиною. Ми також контактуємо з Хорватією", – зауважив Негаммер.