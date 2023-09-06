Українським депутатам заборонили їздити до Польщі, - ЗМІ

Народним депутатам тимчасово заборонили їздити до Польщі.
Це пов'язано з позицією Варшави щодо імпорту українського збіжжя. Як пише Gazeta.ua, про це з посиланням на джерело у монобільшості повідомили "РБК-Україна".
За словами співрозмовника, заборона – неофіційна. Вона діятиме орієнтовно до 15 вересня.
"Саме тоді має бути вирішено, чи буде продовжено заборону на імпорт українського збіжжя", – пише ЗМІ.
Минулого місяця міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус сказав, що його країна, а також Словаччина, Болгарія, Румунія та Угорщина підтримують продовження заборони на імпорт української аграрної продукції до кінця цього року.
Україна вважає категорично неприйнятним продовження торговельних обмежень на імпорт української аграрної продукції після того, як 15 вересня сплине дія заборони Європейської комісії, заявило Міністерство закордонних справ.
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