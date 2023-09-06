Експерт: СБУ вже підриває зрадників прямо «на дому»

Служба Безпеки регулярно підриває зрадників на окупованих територіях. В умовах війни це виправдана і, головне, дієва тактика. Про це пише політолог Тарас Загородній.
«Підлеглі Малюка давно відкрили нову опцію для зрадників: «Бавовна на дому». Чергова доставка - на окуповану Луганщину. Тут днями підірвали так званого очільника «митниці ЛНР» Юрія Афанасьєвського. «Митник», до того ж, був головним «фінансистом» ватажка «ЛНР» Пасічника. І якщо раніше, в основному, вибухали автомобілі зрадників, то Афанасьєвський злетів в повітря, не виходячи з дому», - пише експерт.
За словами Загороднього, у росіян вже виникають проблеми з набором нових колаборантів. «Служба регулярно виписує для цієї категорії «квитки в один кінець». Тому «старі колаборанти» поступово закінчуються», - акцентує політолог.
«Звернув би увагу і на ще один важливий аспект. Від початку повномасштабного вторгнення ФСБ та ГРУ рф не вдалось провести жодного замаху чи теракту в Україні, хоча росія регулярно здійснює подібні спроби. При цьому «бавовна» від СБУ на території ворога не припиняється. І все нові, і нові зрадники спішать «в гості до Стрємоусова», - резюмує експерт.
Нагадаємо раніше стало відомо, що працівники Служби безпеки України на окупованій частині Луганщини підірвали так званого очільника «митниці ЛНР» Юрія Афанасьєвського. Наразі він перебуває у реанімації.
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