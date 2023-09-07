Єврокомісія: Ми шукаємо рішення для експорту української сільгосппродукції

Виконавчий заступник глави Єврокомісії (ЄК) Валдіс Домбровскіс заявив, що в Брюсселі триває пошук рішення для експорту української сільгосппродукції, яке може задовольнити сторони.
"Наша позиція дуже чітка. Ми шукаємо рішення, яке задовольнить усі зацікавлені сторони. Ми зробили ініціативу "коридорів солідарності", щоб дозволити Україні експортувати через них замість чорноморських маршрутів. І щодо можливостей (експорту), ми досить близькі до загальних обсягів українського експорту сільськогосподарських продуктів. Сподіваємося, що за найближчий рік обсяги експорту становитимуть 4,7 млн тонн на місяць", - сказав Домбровскіс на пресконференції в Брюсселі.
За його словами, просування до таких обсягів триває успішно. Відбувається пошук рішення консенсусом, яке допоможе уникнути можливих позовів, ініційованих Україною, у Світовій організації торгівлі, тому що ЄС прихильний допомозі Києву. Але при цьому треба проявити увагу до занепокоєння п'яти прикордонних країн і шукати прийнятне для всіх рішення, додав Домбровскіс.
Він повідомив про дискусію, що відбулася в середу, щодо "коридорів солідарності", а також щодо питання імпорту українських сільськогосподарських продуктів до Європейського Союзу, зокрема до сусідніх з Україною країн. "Роботу буде продовжено через координаційну платформу за участю України та зацікавлених країн", - сказав він.
За його словами, ця робота триватиме найближчими днями й тижнями з огляду на закінчення 15 вересня терміну дії автономних торговельних заходів, які передбачають тимчасову заборону на імпорт з України пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини.
Напередодні на неформальній Раді ЄС у Кордові член ЄК із сільського господарства Януш Войцеховський висловився за продовження цих заходів до кінця року й повідомив, що Єврокомісія обговорить це питання 6 вересня.
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