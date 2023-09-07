Президент Румунії: потрібно провести термінове і професійне розслідування щодо падіння уламків дрона

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що у зв'язку із виявленням на румунській території уламків, ймовірно, російського безпілотника потрібно провести "термінове і професійне розслідування".
Заяву румунського президента наводить Digi24, повідомляє "Європейська правда".
Йоганніс зазначив, що розслідування має з’ясувати походження цих уламків, а також час і обставини, за яких вони опинились на румунській території.
"Якщо підтвердиться, що ці уламки є частиною російського безпілотника, така ситуація буде абсолютно неприйнятною і стане серйозним порушенням суверенітету і територіальної цілісності Румунії", – зазначив він.
Йоганніс також підкреслив, що Румунія залишається добре захищеною гарантіями безпеки в рамках НАТО.
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