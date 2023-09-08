Ляшко: МОЗ і правоохоронці перевірять рішення ВЛК про обмежену придатність до військової служби

Міністерство охорони здоров'я та правоохоронні органи перевірять видані після початку повномасштабного вторгнення рішення ВЛК про обмежену придатність до військової служби, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко журналістам.
"Спільно з правоохоронними органами працюємо над тим, щоб перевірити певні категорії людей, яким було надано статус обмежено придатних", - сказав він.
Ляшко зазначив, що "вже було відкрито велику кількість кримінальних справ".
"Ми перевіримо ті ВЛК, де було виявлено проблеми, перевіримо медзаклади, де було ухвалено високий відсоток рішень про непридатність. Зараз розробляємо алгоритм", - сказав він.
При цьому Ляшко наголосив, що нещодавно затверджені зміни критеріїв придатності до військової служби призведуть до того, що "людина була непридатна, а стала придатна".
"Усі зміни стосуються категорії "непридатний у мирний час, обмежено придатний у воєнний", - наголосив міністр.
Водночас він не назвав термінів перегляду рішень ВЛК.
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