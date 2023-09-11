Південна Корея виділяє Україні додатково понад 2 млрд доларів допомоги

Південна Корея надасть Україні додатково 2,3 млрд доларів допомоги на відбудову. Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль під час сесії саміту G20 в Індії, повідомляє Yonhap.
За його словами, 300 млн доларів спрямують на гуманітарні потреби у 2024 році. Решту 2 млрд доларів передадуть у 2025 році у вигляді довгострокової допомоги. Мова йде про підтримку соціальної та економічної інфраструктури.
"Це продемонструє нашу відповідальну роль як глобальної держави у провідній допомозі для відновлення миру в Україні та закладе основу для нашої повноцінної участі у майбутній відбудові України", - сказав Юн Сок Йоль.
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