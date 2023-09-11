Петреус: США повинні відправити Україні ракети ATACMS

США повинні відправити Україні ракети великої дальності та прискорити передачу винищувачів. Про це заявив один з найдосвідченіших командирів Заходу, екскерівник Центрального командування США в 2008-2010 роках і колишній директор ЦРУ (2011-2012) генерал Девід Петреус, передає The Telegraph.

Петреус заявив, що Вашингтону та урядам інших західних країн необхідно "подолати" спроби заблокувати Київ від життєво важливої допомоги.

Він сказав, що США мають припинити опір відправці армійської тактичної ракетної системи (ATACMS), дальність дії якої становить майже 200 миль, в той час як інші лідери мають збільшити і свою власну підтримку.

Генерал Петреус, який командував нарощуванням американських військ в Іраку в 2007 році, заявив, що Київ може "змінити динаміку" війни, якщо зможе перерізати сухопутний міст, який вони встановили між Кримським півостровом та іншими окупованими територіями.

Він зазначив, що Вашингтон підриває ці перспективи, вагаючись з приводу деяких рішень, в тому числі по ATACMS, які можуть бути запущені з ракетних систем HIMARS, які вже поставили на озброєння ЗСУ.

"Я сподіваюся, що США нададуть армійську тактичну ракетну систему, яка подвоїть дальність дії в порівнянні з тим, що ми надали", – сказав генерал Петреус.

Петреус також сподівається, що F-16 також зможуть надійти на озброєння раніше, ніж прогнозується.

Генерал Петреус також закликав Швецію надати свої літаки Gripen, які більше підходять для роботи на складних злітно-посадкових смугах, доступних українським силам.

Його зауваження прозвучали після серії анонімних брифінгів американських чиновників, які критикують контрнаступ України в останні тижні і стверджують, що Київ не зміг застосувати стандартну тактику НАТО.

Генерал Петреус заявив, що "найважливіше" питання полягає в тому, чи впаде російська оборона, якщо Україна зможе прорвати основні лінії укріплень.