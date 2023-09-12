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ЦНС: лукашенко створив пвк та вербує туди терористів-вагнерівців

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Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко створив приватну військову компанію та вербує туди терористів із групи вагнера.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву (ЦНС).

"Білоруський маріонетковий режим створює власну приватну військову компанію на базі “вагнерівців” з рф. Так, всім вагнерівцям в білорусі, які не захотіли підписувати контракт з мо рф та їхати на війну в Україну, запропонували перейти до складу лукашенківської пвк «гардсервіс»", - йдеться в повідомленні.

білоруська пвк тренується в Маріній Горці Мінської області базі колишнього центру спеціальної підготовки "Динамо". Основне її завдання - протидія опозиції у випадку несприятливого політичного сценарію для лукашенка.

Зауважимо, що "гардсервіс" створено спеціальним указом лукашенка ще в 2019 році. Вона постійно співпрацює з терористами пвк "вагнер".

лукашенко, пвк
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